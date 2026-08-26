Сергей Разумовский

Центральный полузащитник Челси Энцо Фернандес настаивает на переходе в Манчестер Сити. По информации инсайдера Николо Скиры, 25-летний аргентинец повторно обратился к руководству лондонского клуба с просьбой отпустить его к горожанам.

🚨 Excl. - #EnzoFernandez pushing to leave #Chelsea and has asked to be sold to #ManchesterCity again. Agreed personal terms for a contract until 2032. #MCFC are confident to close the deal with #CFC for €130M. #transfers https://t.co/qu8OwVfKmA — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2026

Фернандес уже согласовал личные условия будущего контракта с Манчестер Сити. Соглашение может быть рассчитано до 2032 года.

По данным источника, английский клуб уверен, что сможет договориться с Челси о трансфере аргентинского хавбека за 130 миллионов евро. В то же время лондонцы ранее оценивали футболиста в 140 миллионов евро.

Манчестер Сити планирует сделать официальное предложение по переходу Фернандеса до завершения текущего трансферного окна. Если стороны достигнут соглашения, аргентинец может стать одной из самых дорогих покупок в истории горожан.

Фернандес присоединился к Челси в январе 2023 года. Лондонский клуб заплатил Бенфике 121 миллион евро за переход полузащитника.

В прошлом сезоне аргентинец провел 54 матча, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Фернандес играет важную роль в центре поля Челси, однако, несмотря на это, стремится изменить клуб.

Дополнительным фактором в возможном переходе может стать назначение Энцо Марески главным тренером Манчестер Сити. Ранее итальянский специалист работал с Фернандесом в Челси, поэтому хорошо знает его возможности и стиль игры.