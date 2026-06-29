Сергей Разумовский

Манчестер Сити официально объявил о назначении Энцо Марески новым главным тренером команды. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Контракт с 46-летним итальянским специалистом подписан до лета 2029 года. На посту наставника Мареска сменил Пепа Гвардиолу. Финансовые условия сделки официально не раскрываются.

Тем временем инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что Манчестер Сити выплатит Челси около 20 миллионов евро компенсации за досрочное приглашение тренера.

Для Марески это не первое знакомство с манчестерским клубом. В период с 2022 по 2023 год он уже работал в Сити как ассистент Пепа Гвардиолы, так что хорошо знает внутреннюю структуру клуба и его подходы к работе.

Последним местом работы итальянца был Челси, который он возглавлял с 1 февраля 2024 года до 1 января 2026 года. Под его руководством лондонский клуб добился успехов на международной арене, выиграв Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Таким образом, Манчестер Сити делает ставку на тренера, который уже знаком с клубной системой и в то же время имеет опыт самостоятельной работы на высоком уровне.