Манчестер Сити в рамках 26 тура АПЛ на домашнем стадионе уверенно разгромил Фулхэм со счетом 3:0.

В составе «горожан» очередной гол забил Эрлинг Холанд, доведя свой показатель в клубе до 153 мячей. Благодаря этому форвард поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров Манчестер Сити, сравнявшись с Колином Беллом. Для достижения этого результата норвежцу понадобилось всего 183 матча, тогда как Белл забивал свои 153 гола за 459 поединков.

Следующей целью 25-летнего Холанда стал Томми Джонсон, на счету которого 166 голов в 355 матчах. Рейтинг лучших бомбардиров Сити возглавляет Серхио Агуэро с 260 голами за 390 игр, а второе место удерживает Эрик Брук – 177 голов за 419 встреч.

В этом сезоне Эрлинг провел 37 матчей, забил 29 голов и сделал шесть результативных передач.