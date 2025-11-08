Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился своим мнением о тренере команды Хосепе Гвардиоле, сообщает City Xtra.

«Гвардиола — гений. Недаром он так много выигрывает – благодаря самоотдаче и усердной работе. Посмотрите на все, что он сделал для этого клуба и в целом в тренерской карьере – фантастика.

Речь идет об общей работе – мы должны его слушать. Он говорит нам, что делать, как играть. Мы должны показывать отличную игру, потому что он этого заслуживает», – сказал Холанд.