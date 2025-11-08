Холанд сказал все, что думает о главном тренере Манчестер Сити: «Гвардиола — гений»
Норвежец в восторге от испанского специалиста
14 минут назад
Ерлинг Холанд/фото: Ман Сити
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился своим мнением о тренере команды Хосепе Гвардиоле, сообщает City Xtra.
«Гвардиола — гений. Недаром он так много выигрывает – благодаря самоотдаче и усердной работе. Посмотрите на все, что он сделал для этого клуба и в целом в тренерской карьере – фантастика.
Речь идет об общей работе – мы должны его слушать. Он говорит нам, что делать, как играть. Мы должны показывать отличную игру, потому что он этого заслуживает», – сказал Холанд.
В этом сезоне Холанд провел за Ман Сити 18 матчей, забил 21 мяч и сделал 2 голевые передачи.
