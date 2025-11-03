Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд продолжает удивлять своей результативностью в Английской Премьер-лиге.

В матче десятого тура против Борнмута, который завершился со счётом 3:1, норвежский форвард записал на свой счёт дубль, и этим повторил достижение Луиса Суареса и Робби Фаулера.

Этот матч стал уже четвёртым подряд на домашнем стадионе, где Холанд забивает как минимум два гола. Ранее он оформлял дубли в играх против Манчестер Юнайтед (3:0), Бернли (5:1) и Эвертона (2:0).

Таким образом, форвард Сити вошёл в историю, став всего лишь третьим футболистом АПЛ, которому удалось отличиться более одного раза в четырёх домашних встречах подряд.

По информации СМИ, интерес к Холанду проявляет Барселона.