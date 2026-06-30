Павел Василенко

Эрлинг Холанд стал героем сборной Норвегии в победе над Кот-д'Ивуаром со счетом 2:1, войдя в историю чемпионата мира.

Это был пятый гол форварда Манчестер Сити на чемпионате мира. Ранее он забил дубль в ворота Ирака и Сенегала, в обоих случаях он забивал дважды. Весь матч против Франции он провел на скамейке запасных.

Как отметил журналист Фабрицио Романо, Холанд побил рекорд, став первым игроком за 72 года, который забил в каждом из своих первых трех матчей на чемпионате мира.

Это первый чемпионат мира для норвежского игрока сборной, поскольку его команда играет на турнире такого уровня впервые с 1998 года.

В 1/8 финала норвежская команда сыграет с Бразилией, а Кот-д'Ивуар покинул турнир.