Исторический вечер Холяна – звезда Норвегии установил уникальное достижение на чемпионате мира
Звездный форвард творит историю
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Эрлинг Холанд стал героем сборной Норвегии в победе над Кот-д'Ивуаром со счетом 2:1, войдя в историю чемпионата мира.
Это был пятый гол форварда Манчестер Сити на чемпионате мира. Ранее он забил дубль в ворота Ирака и Сенегала, в обоих случаях он забивал дважды. Весь матч против Франции он провел на скамейке запасных.
Как отметил журналист Фабрицио Романо, Холанд побил рекорд, став первым игроком за 72 года, который забил в каждом из своих первых трех матчей на чемпионате мира.
Это первый чемпионат мира для норвежского игрока сборной, поскольку его команда играет на турнире такого уровня впервые с 1998 года.
В 1/8 финала норвежская команда сыграет с Бразилией, а Кот-д'Ивуар покинул турнир.