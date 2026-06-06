Сергей Разумовский

Президент краковской Вислы Ярослав Крулевский заявил, что клуб не будет организовывать домашние матчи Шахтера в Лиге чемпионов, а также поединки Вечистой в рамках Экстракласы.

Po konsultacjach i konstruktywnych rozmowach z Radą Nadzorczą klubu i formalnych głosowaniach zdecydowaliśmy co następuje w dwóch ważnych dla klubu sprawach.



Zespół operacyjny @wislakrakowsa 🔵⚪️🔴 nie zorganizuje meczów @wieczysta w ramach @_Ekstraklasa_ oraz nie zorganizuje… — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) June 6, 2026

По словам функционера, такое решение приняли после консультаций с Наблюдательным советом клуба и формальных голосований. Обе стороны уже сообщили о позиции Вислы.

Крулевский объяснил, что после нескольких сложных лет и борьбы за существование клуб должен сосредоточиться прежде всего на собственном развитии. Висла планирует уделить максимум внимания коммуникации, маркетингу, соцсетям, продажам и укреплению бренда.

Отдельно он подчеркнул, что организация дополнительных матчей требует значительных ресурсов, а в условиях возвращения в Экстракласу это экономически нецелесообразно. В то же время переговоры Шахтера и Вечистой с городом по поводу стадиона возможны, но Висла не будет выступать оператором матчдей. Также клуб требует инвестиций в газон на несколько миллионов злотых.

Именно Городской стадион имени Генрика Реймана принимал матчи Шахтера в еврокубках в прошлом сезоне. Тогда команда дошла до полуфинала Лиги конференций, где проиграла Кристал Пэлас — 1:3 и 1:2.