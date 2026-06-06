Холодный душ из Польши! Шахтёру вставили палки в колёса перед стартом в Лиге чемпионов
Где теперь «горняки» будут проводить номинально домашние матчи?
около 1 часа назадПодписаться в
Президент краковской Вислы Ярослав Крулевский заявил, что клуб не будет организовывать домашние матчи Шахтера в Лиге чемпионов, а также поединки Вечистой в рамках Экстракласы.
По словам функционера, такое решение приняли после консультаций с Наблюдательным советом клуба и формальных голосований. Обе стороны уже сообщили о позиции Вислы.
Крулевский объяснил, что после нескольких сложных лет и борьбы за существование клуб должен сосредоточиться прежде всего на собственном развитии. Висла планирует уделить максимум внимания коммуникации, маркетингу, соцсетям, продажам и укреплению бренда.
Отдельно он подчеркнул, что организация дополнительных матчей требует значительных ресурсов, а в условиях возвращения в Экстракласу это экономически нецелесообразно. В то же время переговоры Шахтера и Вечистой с городом по поводу стадиона возможны, но Висла не будет выступать оператором матчдей. Также клуб требует инвестиций в газон на несколько миллионов злотых.
Именно Городской стадион имени Генрика Реймана принимал матчи Шахтера в еврокубках в прошлом сезоне. Тогда команда дошла до полуфинала Лиги конференций, где проиграла Кристал Пэлас — 1:3 и 1:2.