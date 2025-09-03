Павел Василенко

Барселона объявила о соглашении с технологическим брендом Midea, который станет спонсором команды. По данным Mundo Deportivo, каталонцы получат в общей сложности 60 миллионов евро в течение пяти лет. Китайская компания появится на футболках Барселоны с сезона 2025/26.

Midea, которая имеет 190 000 сотрудников и в прошлом году получила доход почти 50 миллиардов евро, занимает 246-е место в списке Fortune Global 500.

Согласно соглашению, логотип Midea появится на рукаве футболки, где сейчас находится Ambilight. Midea, специализирующаяся на бытовой электронике и также спонсирующая Манчестер Сити, будет спонсором первой команды каталонцев.

Это еще один шаг для Барселоны к увеличению доходов от спонсорства. Недавно клуб пересмотрел свой контракт с поставщиком формы Nike, а в последние годы приобрел Spotify как нового главного спонсора формы.

Новое соглашение заключено после сделки на сумму 40-44 миллиона евро, которую клуб подписал с Демократической Республикой Конго, логотип которой будет размещен на втором рукаве, а также на тренировочной форме с этого сезона. Барселону критикуют за деловые связи с ДРК из-за плохой ситуации с правами человека в стране, что противоречит заявленным ценностям и имиджу клуба.