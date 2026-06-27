Александр Сукманский

В третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборные Хорватии и Ганы встретятся в Филадельфии. Обе команды сохраняют шансы завершить борьбу в группе L на первом месте, если Англия потеряет очки в матче против Панамы.

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Новости команд и текущая форма

Для Хорватии этот матч имеет особое значение. После поражения от Англии (2:4) команда Златко Далича победила Панаму (1:0) и в настоящее время занимает третье место в группе, оставаясь среди лучших команд с третьей позиции.

Хорваты имеют положительную статистику в матчах против африканских сборных на чемпионатах мира — три победы и одна ничья в четырех поединках. Кроме того, они проиграли только один из восьми последних матчей группового этапа Мундиалей.

Также Иван Перишич и Лука Модрич могут стать первыми хорватскими футболистами, которые выйдут в стартовом составе на 20-й матч чемпионата мира.

Гане для гарантированного выхода в плей-офф со второго места достаточно избежать поражения. После победы над Панамой (1:0) и ничьей с Англией (0:0) команда Карлуша Кейруша находится в выгодном положении и практически гарантировала себе место в 1/16 финала.

Главный тренер сборной Ганы проведет свой 16-й матч на чемпионатах мира во главе национальной команды. Его команда также может стать первой африканской сборной в истории турнира, которая сохранит свои ворота в неприкосновенности во всех трех матчах группового этапа.

История встреч

Матч станет первым очным противостоянием между Хорватией и Ганой.

Интересная статистика

В шести из последних восьми матчей Хорватии забивали обе команды.

Хорватия никогда не проигрывала на чемпионатах мира сборным, которые занимали 40-е или ниже место в рейтинге ФИФА (4 победы, 2 ничьи).

Семь из девяти последних матчей Ганы завершились с тоталом меньше 2,5 гола.

Гана не забивала в первом тайме в последних девяти поединках.

Ключевые футболисты

Анте Будимир стал героем матча с Панамой, забив победный мяч. Интересно, что во всех семи матчах, в которых он отличался за сборную, Хорватия ни разу не проиграла.

В составе Ганы стоит обратить внимание на Антуана Семеньё. Шесть из его последних семи голов на клубном уровне и два последних мяча за национальную команду становились первыми в матче.

Обе команды подходят к встрече без новых кадровых потерь.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Хорватия — Гана так: коэффициент на победу Хорватии — 1.83, на победу Ганы — 5.35. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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