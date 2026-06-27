Хорватия и Гана разыграют путевку в плей-офф: анонс матча ЧМ-2026
Обе сборные сохраняют шансы на первое место в группе L, если Англия потеряет очки в параллельном матче с Панамой
27 минут назадПодписаться в
В третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборные Хорватии и Ганы встретятся в Филадельфии. Обе команды сохраняют шансы завершить борьбу в группе L на первом месте, если Англия потеряет очки в матче против Панамы.
Мировой футбольный турнир — событие, которого мы ждали 4 года. Это лето большой игры, и букмекерский бренд GGBET встречает его со всем, что любит настоящий фанат: глубокой линией, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей с GGBET!
Смотрите Чемпионат мира FIFA на MEGOGO
Новости команд и текущая форма
Для Хорватии этот матч имеет особое значение. После поражения от Англии (2:4) команда Златко Далича победила Панаму (1:0) и в настоящее время занимает третье место в группе, оставаясь среди лучших команд с третьей позиции.
Хорваты имеют положительную статистику в матчах против африканских сборных на чемпионатах мира — три победы и одна ничья в четырех поединках. Кроме того, они проиграли только один из восьми последних матчей группового этапа Мундиалей.
Также Иван Перишич и Лука Модрич могут стать первыми хорватскими футболистами, которые выйдут в стартовом составе на 20-й матч чемпионата мира.
Гане для гарантированного выхода в плей-офф со второго места достаточно избежать поражения. После победы над Панамой (1:0) и ничьей с Англией (0:0) команда Карлуша Кейруша находится в выгодном положении и практически гарантировала себе место в 1/16 финала.
Главный тренер сборной Ганы проведет свой 16-й матч на чемпионатах мира во главе национальной команды. Его команда также может стать первой африканской сборной в истории турнира, которая сохранит свои ворота в неприкосновенности во всех трех матчах группового этапа.
История встреч
Матч станет первым очным противостоянием между Хорватией и Ганой.
Интересная статистика
- В шести из последних восьми матчей Хорватии забивали обе команды.
- Хорватия никогда не проигрывала на чемпионатах мира сборным, которые занимали 40-е или ниже место в рейтинге ФИФА (4 победы, 2 ничьи).
- Семь из девяти последних матчей Ганы завершились с тоталом меньше 2,5 гола.
- Гана не забивала в первом тайме в последних девяти поединках.
Ключевые футболисты
Анте Будимир стал героем матча с Панамой, забив победный мяч. Интересно, что во всех семи матчах, в которых он отличался за сборную, Хорватия ни разу не проиграла.
В составе Ганы стоит обратить внимание на Антуана Семеньё. Шесть из его последних семи голов на клубном уровне и два последних мяча за национальную команду становились первыми в матче.
Обе команды подходят к встрече без новых кадровых потерь.
Хочешь максимум от события мирового футбольного соревнования — заходи на GGBET. Готовые экспрессы на главные матчи дня, предварительно собранные экспертами бетбилдеры на топ-встречи, одни из лучших коэффициентов на рынке, эксклюзивные бонусы на время турниров и быстрые выплаты. На победителейждёт общий призовой фонд 3 000 000 грн. Всё для лета большой игры!
Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Хорватия — Гана так: коэффициент на победу Хорватии — 1.83, на победу Ганы — 5.35. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!
РЕКЛАМА
21+
ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).
Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.uа на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Подробности на сайте ggbet.uа.
Под "3000000 грн призовых" подразумевается возможность участвовать в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза - его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.
Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua являются актуальными по состоянию на 20:32 27.06.2026 и могут изменяться.
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
Поделиться