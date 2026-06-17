Сергей Разумовский

Лейпциг официально объявил о прекращении сотрудничества с Оле Вернером, который занимал должность главного тренера первой команды. О решении клуба сообщила пресс-служба немецкого коллектива.

Вернер покидает команду после относительно короткого периода работы. 38-летний немецкий специалист возглавил Лейпциг в июне 2025 года, однако руководство клуба решило внести изменения на тренерском мостике после завершения сезона.

По информации СМИ, главным кандидатом на замену Вернеру считается Мартин Демичелис. В настоящее время аргентинский специалист работает с Мальоркой, однако его имя активно связывают с возможным переездом в Германию. Ожидается, что именно он может стать новым наставником Лейпцига, если стороны окончательно согласуют условия сотрудничества.

Оле Вернер провел с командой один полноценный сезон. В дебютной кампании под его руководством Лейпциг финишировал на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Такой результат позволил команде остаться среди ведущих клубов чемпионата Германии и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Также Лейпциг выступал в Кубке Германии, где сумел дойти до четвертьфинала. На этой стадии команда встретилась с Баварией и уступила со счетом 0:2, после чего завершила участие в турнире.

Несмотря на в целом неплохие результаты в Бундеслиге, в клубе решили начать новый этап развития с другим главным тренером. Дальнейшие кадровые решения Лейпцига должны быть объявлены в ближайшее время.