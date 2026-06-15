Сергей Разумовский

Нападающий Оболони Тарас Лях привлёк внимание сразу нескольких представителей украинской Премьер-лиги. По информации «ТаТоТаке», за 21-летним форвардом начали следить клубы, которые рассматривают возможное усиление атакующей линии на будущее.

Отмечается, что профиль молодого футболиста вызывает предварительный интерес со стороны Зари, ЛНЗ и Карпат. Пока речь не идёт о конкретных переговорах или официальных предложениях, однако ситуация может измениться, если Лях продолжит демонстрировать результативную игру и подтвердит прогресс, который показал во второй части сезона.

Действующий контракт Тараса Ляха с киевской Оболонью рассчитан до 30 июня 2027 года. В структуре столичного клуба нападающий находится с сентября 2023-го, постепенно получая больше игровой практики и шансов проявить себя на взрослом уровне. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 150 тысяч евро.

Первую половину сезона Лях провёл в аренде в киевском Локомотиве, где сумел отличиться тремя голами в одиннадцати поединках. После возвращения в Оболонь форвард также продемонстрировал неплохую эффективность: во второй части кампании он забил три мяча в десяти матчах за основную команду киевлян.

Сохранили доверие. Оболонь продлит контракты сразу с четырьмя футболистами.