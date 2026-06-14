Сохранили доверие. Киевский клуб продлит контракты сразу с четырьмя футболистами.
Оболонь стремится сохранить футболистов разного профиля
около 19 часов назадПодписаться в
Фото: ФК Оболонь
Оболонь согласовала новые соглашения о сотрудничестве с четырьмя игроками. По информации «ТаТоТаке», клуб продлил личные контракты футболистов, у которых срок действия завершался в конце сезона.
Список игроков, которые остаются в команде
- Евгений Шевченко — защитник
- Тарас Мороз — опорный полузащитник
- Игорь Мединский — фланговый универсал
- Сергей Суханов — фланговый универсал
Продолжительность новых соглашений не разглашается, однако продление сотрудничества с четырьмя исполнителями сразу свидетельствует о стремлении клуба минимизировать кадровые риски перед стартом следующего сезона. Прошлый розыгрыш УПЛ пивовары завершили на 12-м месте турнирной таблицы. На фоне такого результата ставка на внутреннюю стабильность и постепенное усиление выглядит логичным шагом.
Ранее сразу пять игроков отказались выступать за Рух во Второй лиге.