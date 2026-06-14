Сергей Разумовский

Оболонь согласовала новые соглашения о сотрудничестве с четырьмя игроками. По информации «ТаТоТаке», клуб продлил личные контракты футболистов, у которых срок действия завершался в конце сезона.

Список игроков, которые остаются в команде

Евгений Шевченко — защитник

Тарас Мороз — опорный полузащитник

Игорь Мединский — фланговый универсал

Сергей Суханов — фланговый универсал

Продолжительность новых соглашений не разглашается, однако продление сотрудничества с четырьмя исполнителями сразу свидетельствует о стремлении клуба минимизировать кадровые риски перед стартом следующего сезона. Прошлый розыгрыш УПЛ пивовары завершили на 12-м месте турнирной таблицы. На фоне такого результата ставка на внутреннюю стабильность и постепенное усиление выглядит логичным шагом.

Ранее сразу пять игроков отказались выступать за Рух во Второй лиге.