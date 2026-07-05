Сергей Разумовский

Оболонь объявила о завершении сотрудничества с защитником Дмитрием Семеновым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

У команды завершился контракт с 26-летним футболистом в конце июня 2026 года, после чего стороны решили не продлевать соглашение. Теперь Семенов имеет статус свободного агента и может присоединиться к новому клубу без трансферной компенсации.

Центральный защитник пополнил состав пивоваров летом 2025 года и довольно быстро адаптировался к требованиям тренерского штаба. За время выступлений в составе Оболони он провел 29 матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Игрок стал частью основной ротации команды и регулярно привлекался к играм основы в течение своего пребывания в клубе.

Ранее Оболонь получила нового тренера.