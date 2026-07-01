Павел Василенко

Алексей Городов стал ассистентом главного тренера Оболони Александра Антоненко. Об этом сообщает пресс-служба «пивоваров».

47-летний Городов в 2012 году работал в штабе Химика (Северодонецк), а с 2013 по 2016 год возглавлял команду. Затем он работал в Заре (Рубежное), а в 2018 году возглавил юношескую команду краматорского Авангарда (U-19).

В 2020 году специалист стал наставником главной команды клуба, который в 2021 году стал называться ФК Краматорск. После начала полномасштабной российской агрессии команда приостановила выступления, а Городов вошел в штаб ивано-франковского Прикарпатья-Благо, где и работал до недавнего времени.

Оболонь в прошлом сезоне, который был дебютным для Антоненко во главе команды, стала 12-й в УПЛ с 31 очком.