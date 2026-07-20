Сергей Разумовский

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. По ее итогам киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q3.

Еще до основной процедуры стало известно, что Динамо будет среди сеяных, так как клуб оказался в паре ПАОК / Динамо и получил рейтинг греческого клуба. Именно поэтому украинская команда гарантированно участвовала в жеребьевке третьего раунда.

Перед жеребьевкой организаторы сформировали мини-группы из сеяных и несеяных команд, так что круг возможных соперников киевлян сократился до четырех вариантов:

Андерлехт / Хаммарбю

Пафос / Хайдук

Градец-Кралове / Тромсё

Ягеллония

В итоге жереб определил, что победитель противостояния ПАОК / Динамо в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с победителем пары Хаммарбю / Андерлехт.

Таким образом, если Динамо сможет пройти ПАОК во втором раунде квалификации, то на следующем этапе турнира киевляне встретятся либо со шведским Хаммарбю, либо с бельгийским Андерлехтом. Победитель этой пары также определится по итогам двухматчевого противостояния.

Напомним, Динамо получило кадровые новости перед ПАОКом. Трое игроков тренировались отдельно.