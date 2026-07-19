Павел Василенко

Киевское Динамо начало подготовку к противостоянию с греческим ПАОКом во втором квалификационном раунде Лиги Европы. После ответного матча с румынской Университатей Клуж команда вернулась в польский Люблин, где уже вечером провела восстановительную тренировку.

Как сообщила пресс-служба клуба, футболистов разделили на две группы в зависимости от игровой нагрузки. Игроки стартового состава работали по восстановительной программе, которая включала разминку, лёгкие беговые упражнения и растяжку.

Футболисты, которые вышли на замену или не принимали участия в поединке, после разминки выполняли более интенсивные упражнения под руководством тренера по физической подготовке Мацей Кендзьорек. Основной акцент был сделан на игровых и тактических элементах.

Отдельно от команды занимались Владислав Кабаев, Николай Михайленко и Пьер Мунгенге. Для них подготовили индивидуальную программу, состоявшую из беговой работы и упражнений с мячом.

Первый матч Динамо против ПАОКа состоится 23 июля в Люблине, а ответный матч через неделю примет Салоники. В случае поражения киевляне продолжат выступления в еврокубках уже в Лиге конференций.