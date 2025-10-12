Сборная Германии в третьем туре отбора к ЧМ-2026 уверенно обыграла Люксембург (4:0) на домашнем поле.

Полузащитник национальной команды Йозуа Киммих провел весь матч, отметившись двумя голами.

Но достижения 30-летнего игрока этим не ограничились. Киммих сыграл уже 104 встречи за сборную, тем самым обогнав по количеству матчей Франца Беккенбауэра, у которого было 103, и сравнялся с Пером Мертезакером.

Абсолютным рекордсменом сборной Германии остается Лотар Маттеус, на счету которого 150 поединков.

В следующем туре Германия отправится в гости к сборной Северной Ирландии.