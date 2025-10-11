Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Германии на своем поле разгромила Люксембург.

Уже на 12-й минуте Раум открыл счет точным ударом, а вскоре хозяева получили численное преимущество после удаления Карлсона. Киммих реализовал пенальти, а Гнабри и Киммих после перерыва окончательно закрепили преимущество бундестим. Интересно, что уже на четвертой минуте гол вингера Баварии был отменен после просмотра VAR из-за игры рукой, но этот эпизод не помешал немцам одержать убедительную победу.

В параллельном матче Словакия на выезде неожиданно уступила Северной Ирландии. Хозяева повели уже на 18-й минуте благодаря автоголу Грошовски, после чего игра приобрела жесткий характер с большим количеством борьбы. Словаки пытались сравнять счет, однако ирландцы надежно действовали в обороне. На 81-й минуте Хьюм забил второй мяч, сняв все вопросы относительно результата.

Сборная Германии набрала шесть очков в группе A и опередила Северную Ирландию и Словакию по дополнительным показателям. Люксембург – безнадежный аутсайдер.

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Германия – Люксембург 4:0

Голы: Раум, 12, Киммих, 21 (пен.), 50, Гнабри, 48

*на 4 минуте после просмотра VAR гол Гнабри был отменен из-за игры рукой

Германия: Бауман, Раум (Браун, 82), Киммих, Шлоттербек (Антон, 46), Та, Павлович, Горецка, Вирц, Адееми (Баку, 61), Гнабри (Баэр, 68), Вольтемаде (Буркард, 61)

Люксембург: Морис, Карлсон, Янс, Корац, Махмутович, Бонерт (Вейга, 46), де Соуза (Тиль, 67), Мартинс (Тиль, 78), Олесен (Джогович, 87), Баррейро, Дардари (Селимович 67)

Предупреждения: Штрассер, 34, Мартинс Перейра, 60

Удаления: Карлсон, 20

Северная Ирландия – Словакия 2:0

Голы: Грошовски, 18 (автогол), Хьюм, 81

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Хьюм, Макнейр, Баллард, Бредли (Мадженнис, 90+2), Гелбрейт (Спенсер, 85), Маккенн, Чарльз, Девенни, Прайс, Рид (Чарльз, 71).

Словакия: Дубравка, Оберт, Шкриняр, Шатка, Дьембер, Дуда (Риго, 63), Грошовски (Бенеш, 89), Беро, Заур (Тупта, 82), Стрелец (Мраз, 89), Шранц (Гараслин, 63).

Предупреждения: Баллард, 60, Бредли, 76