Киву оценил сложную победу Интера в дуэли с Аталантой
«Нерадзуррі» встретят Новый год на вершине
около 1 часа назад
Крістіан Ківі / Фото - Getty Images
Главный тренер Интера Кристиан Киву подвел итоги матча 17 тура Серии А против Аталанты (1:0). Его слова приводит Football Italia.
Мы столкнулись с очень сильной Аталантой в Бергамо. Мы знали, что это будет непросто: Интер в этот вечер выложился на полную. В первом тайме они дали нам намного больше пространства с правого фланга. Хорошо сыграли как те, кто вышел на замену, так и основные игроки, все осознавали, что это будет важный матч, - рассказал Киву.
Интер встретит 2026 год лидером Серии А с 36 баллами после 17 туров.