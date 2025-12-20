Наставник миланского Интера Кристиан Киву прокомментировал вылет команды после поражения от Болоньи в серии пенальти со счетом 2:3 при ничьей 1:1 в основное время в полуфинале Суперкубка Италии, поделившись своими мыслями после матча.

«Я считаю пенальти лотереей. Для их выполнения нужны смелость и характер, а это не натренировать. Ребята отлично сыграли, особенно во втором тайме. Я видел то, что всегда хочу видеть в игре своей команды.

Я не обсуждаю судейство, у арбитров есть ВАР и возможность просматривать моменты. Я должен быть сосредоточен на нашем развитии. Ошибки бывают у всех. Мне не о чем сожалеть и не на что жаловаться, мы идем дальше.

Пропустив гол из-за того, как Болонья на нас давила, мы взяли игру под контроль во втором тайме и создали много моментов. Но в футболе, если ты не забиваешь, то идешь бить пенальти, а это лотерея», — сказал Киву для Dazn.