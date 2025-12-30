Довбик не планирует покидать Серию А посреди сезона
У Артема есть что доказывать в Италии
33 минуты назад
Артём Довбик / Фото - ФК Рома
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик хочет доиграть сезон в Серии А, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Известный журналист говорит, что у Ромы есть предложение от сестринского Эвертона, поскольку оба клуба принадлежат Friedkin Group.
На Апеннинах в услугах украинца заинтересовано Комо, которому не по карману выкупить контракт Артема. Также упоминаются Наполи и Милан, которым летом приписывали интерес к Довбику.
В этом сезоне Довбик принял участие в 15 матчах Ромы во всех турнирах: 2 гола, 2 ассиста.