Украинский нападающий Ромы Артем Довбик хочет доиграть сезон в Серии А, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Известный журналист говорит, что у Ромы есть предложение от сестринского Эвертона, поскольку оба клуба принадлежат Friedkin Group.

На Апеннинах в услугах украинца заинтересовано Комо, которому не по карману выкупить контракт Артема. Также упоминаются Наполи и Милан, которым летом приписывали интерес к Довбику.

В этом сезоне Довбик принял участие в 15 матчах Ромы во всех турнирах: 2 гола, 2 ассиста.

Довбик впервые за два месяца вышел на поле.