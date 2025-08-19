Вратарь Карпат Андрей Клещук в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, как он относится к тому, что на старте нового сезона у него меньше игровой практики, чем у 18-летнего вратаря «львов» Назара Домчака.

«Не вижу в этом ничего плохого. В первых турах главный тренер доверил место в воротах молодому вратарю. От меня ему только поддержка.

Я также со своей стороны подсказываю, что знаю, чтобы он чувствовал себя увереннее. Со всем тем сам работаю над тем, чтобы быть первым номером команды и играть все матчи.

Очень неплохой вратарь для своего возраста. Хорошо играет ногами. У него есть хорошие качества. Если будет так же работать, то у него будет достойное футбольное будущее».