Взрывной вингер Колоса заинтересовал Полесье и Карпаты
Игрок только недавно переподписал контракт с ковальским клубом
около 1 часа назад
Полузащитник Колоса Владислав Велетень привлек внимание двух клубов УПЛ – Полесье и Карпаты. В эфире YouTube-канала «ТаТоТаке» ситуацию прокомментировал соведущий Михаил Спиваковский:
«Когда я наблюдал за страданиями Карпат и Полесья с Вингерами, я не мог понять, почему не обращается внимание на Велетня. И как раз на этой неделе начала поступать какая-то критическая информация о том, что на самом деле к Велетню есть интерес – и именно со стороны этих клубов, но без конкретики.
К этому еще добавляется тот факт, что Колос наконец-то продлил контракт с Велетнем – он был до 2026 года, сейчас, кажется, до 2028-го. И, по моей информации, в этом контракте есть определенная клаусула – что-то вроде 1,5 млн евро.»
На прошлой неделе Колос продлил контракт с Велетнем до 30 июня 2027 года.