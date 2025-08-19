Павел Василенко

Голкипер Карпат Андрей Клещук в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал, какую самую большую премию получал в своей карьере.

«На самом деле, ничего запредельного — 60 тысяч гривен. Это были двойные премиальные за одну из побед в Кривбасе».

Клещук выступал за Кривбасс с 2022 года по 2025 год. Он провел за криворожскую команду 65 матчей (60 пропущенных мячей, 26 «сухих» поединков). В сезоне 2023/24 Клещук завоевал с Кривбассом бронзовые награды УПЛ.

В Карпаты футболист перебрался в июле этого года на правах свободного агента и уже сыграл за зелено-белых одну встречу, один пропущенный мяч.