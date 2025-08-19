Вратарь львовских Карпат Андрей Клещук в интервью сайту «Украинский футбол» высказался относительно работы под руководством главного тренера «львов» Владислава Лупашко.

«Впечатления очень положительные. Сразу бросается в глаза подход к каждому футболисту в команде. Очень много разговоров, подсказок, нет какой-то «пиханини» и криков. Происходит постоянный конструктивный диалог. Я впервые встретил такой подход за свою карьеру.

Тренироваться под руководством Лупашко необычайно интересно. Вратари постоянно привлекаются к упражнениям с полевыми игроками, чтобы улучшать игру ногами. Требуется постоянная оценка ситуации. Это круто. Я считаю, что с этим тренерским штабом смогу значительно прогрессировать».