Сергей Разумовский

Рома официально объявила о продлении контрактов с двумя важными футболистами основной обоймы — капитаном команды Брайаном Кристанте и защитником Джанлукой Манчини.

Bryan is here to stay 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/lzmZCGqtNu — AS Roma English (@ASRomaEN) July 18, 2026

Обновленное соглашение Кристанте рассчитано до лета 2028 года. Манчини, в свою очередь, подписал контракт на еще более длительный срок — до 30 июня 2029 года.

Mancio is here to stay 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/Au89RMj8ph — AS Roma English (@ASRomaEN) July 18, 2026

Кристанте выступает за Рому с 2019 года. Сначала полузащитник провел сезон в римском клубе на правах аренды из Аталанты, после чего волки выкупили его контракт за 25,6 миллиона евро. Впоследствии итальянец стал одним из лидеров команды и получил капитанскую повязку.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек провел 46 матчей во всех турнирах. На его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Манчини также перебрался в Рому из Аталанты. Полноценный трансфер защитника состоялся в сентябре 2020 года, а сумма перехода составила 24 миллиона евро. С тех пор он закрепился в центре обороны римской команды и стал одним из ключевых игроков защитной линии.

В предыдущей кампании 30-летний Манчини сыграл 45 матчей. Защитник отметился 5 голами и 2 ассистами.

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