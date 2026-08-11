Сергей Разумовский

Полузащитник Вячеслав Танковский впервые вышел на поле в составе Буковины. Дебют 30-летнего футболиста состоялся в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Оболони. Встреча в Черновцах завершилась без забитых мячей – 0:0.

Танковский начал встречу на скамейке запасных, но после перерыва получил возможность помочь своей новой команде. Полузащитник вышел на поле на 66-й минуте и провел заключительную часть матча.

Этот поединок стал особенным для футболиста не только из-за дебюта за Буковину. Танковский стал еще одним игроком в истории чемпионата Украины, который сыграл в высшем дивизионе за девять разных клубов, повторив рекорд.

До перехода в Буковину полузащитник выступал за Зарю, Шахтер, Мариуполь, Арсенал, Металлист, Днепр-1, Полесье и ЛНЗ. Таким образом, черновицкая команда стала девятым клубом Танковского в элитном дивизионе украинского футбола.

Ранее повторить подобное достижение удавалось лишь трем футболистам – Владимиру Лысенко, Валерию Федорчуку и Павлу Полегенько. Последний также принял участие в матче Буковина – Оболонь, выйдя на поле в составе киевской команды.