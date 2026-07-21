Сергей Разумовский

Вингер Крисиэнсио Саммервилл близок к переходу в Аль-Хиляль. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Сумма сделки по 24-летнему вингеру Вест Хэма составит около 80 млн евро. Игрок должен пройти медосмотр, после чего останется завершить финальные формальности.

С нидерландцем уже согласовали ключевые условия долгосрочного контракта, поэтому ожидается лишь завершение всех деталей сделки и прохождение медосмотра.

Ранее сообщалось, что Саммервилл дал согласие на переход в Рому, однако Вест Хэм отклонил предложение Волков в размере 39 миллионов фунтов. Также интерес к игроку проявлял Манчестер Юнайтед.

Прошлым сезоном Саммервилл провел 34 матча за Вест Хэм во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Также вингер сыграл за сборную Нидерландов на чемпионате мира-2026, где в четырех матчах записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста.

Вест Хэм по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ.