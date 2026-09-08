Клуб Первой лиги разорвал контракт с французским легионером
Футболист получил статус свободного агента
Фото - ФК Александрия
Александрия официально объявила о расторжении контракта с французским вингером Хуссейном Туати. Сотрудничество с 24-летним футболистом прекращено по взаимному согласию сторон.
Хуссейн дебютировал за Александрия 3 августа 2025 года в выездном матче против Кудривки (3:1).
Всего в составе Александрия футболист провел 24 официальные игры, отметившись тремя забитыми мячами в УПЛ.
На данный момент команда Владимира Шарана занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков в шести матчах.
Поделиться