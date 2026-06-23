Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал об источнике своей мотивации продолжать работу с командой, несмотря на вылет из украинской Премьер-лиги. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Меня мотивирует то, что мне стыдно в первую очередь перед болельщиками, перед президентом, потому что команда амбициозная, и я как тренер тоже амбициозен, и тренерский состав у нас тоже, в этом плане мы понимаем друг друга. Хочется скорее вернуться в Премьер-лигу – и это мотивация однозначно такая, что здесь даже о другом и мысли не бывает. Самое главное, чтобы у нас всё было налажено в плане работы. Много задач от руководства, однозначно, чтобы у нас была стабильность. И, безусловно, подбор игроков, подбор исполнителей, потому что это основа основ для того, чтобы строить команду.

Я понимаю, что будут, может, ещё вопросы насчет легионеров. Они все остаются на контракте с Александрией, и трудно сказать, какая у них будет мотивация играть в Первой лиге. Поэтому я думаю, что всё равно эти игроки или агенты будут делать всё возможное, чтобы им найти команду для того, чтобы они не продолжали уже сотрудничество с Александрией, а выступали за другие клубы, если у них не будет мотивации играть в Первой лиге. То же самое касается и наших украинцев. Те игроки, которые амбициозны и считают, что Первая лига не для них – конечно, таких игроков никто не будет удерживать, будут находить разные варианты для того, чтобы они продолжили свою спортивную карьеру в других командах.