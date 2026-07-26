Сергей Разумовский

Кудривка объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Евгением Морозко. 33-летний футболист покинул клуб на правах свободного агента и получил возможность самостоятельно определить свое следующее место работы. Клуб поблагодарил Морозко за время, проведенное в команде, профессиональное отношение к делу и вклад в достигнутые результаты.

Морозко присоединился к Кудривке после перехода из Вереса. В предыдущем сезоне хавбек провел за команду 23 матча во всех турнирах. За это время он забил два гола и отдал три результативные передачи.

На данный момент неизвестно, где именно 33-летний футболист продолжит карьеру. Морозко находится в статусе свободного агента и может подписать контракт с любым клубом без необходимости уплаты компенсации за трансфер.

Напомним, бывший игрок сборной Украины и Шахтера подписал контракт с Кудривкой.