Сергей Разумовский

Итальянская Монца подписала 16-летнего украинского голкипера Всеволода Чеха. Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, контракт молодого вратаря с клубом Серии А рассчитан на три года.

Чех уже долгое время проживает в Италии вместе с матерью-украинкой. В детстве он находился в системе Ювентуса, а затем — Торино. Однако в туринском клубе вратарь не получал достаточной игровой практики, в частности из-за небольшого, как для голкипера, роста — 180 см.

Последние полгода Всеволод выступал за Новару. Там он играл за команду U17, то есть за футболистов на год старше себя. За этот период юный украинец значительно прибавил в физическом развитии — за сезон он вырос на 15 см.

Летом к Чеху проявляли предметный интерес сразу несколько итальянских клубов. Среди них были Эмполи, Сампдория, Палермо и Торино, который хотел вернуть голкипера в свою систему.

Несмотря на это, сам футболист выбрал Монцу. После возвращения клуба в Серию А он предложил украинцу более интересный проект для дальнейшего развития и роста. В настоящее время Всеволод Чех ещё не провёл ни одного матча за юношеские сборные Украины.

Ранее сборная Украины U-19 сенсационно победила итальянских сверстников (1:0) и вышла в полуфинал юношеского Евро-2026.