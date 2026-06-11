Сергей Разумовский

Голкипер Интера Ян Зоммер может продолжить карьеру в Аяксе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

37-летний швейцарский вратарь, по информации источника, покинет миланский клуб после завершения контракта, который действует до 30 июня 2026 года. В то же время сам футболист дал понять, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру, поскольку хочет отыграть еще несколько сезонов на профессиональном уровне.

Сообщается, что Аякс уже вошел в контакт с Зоммером и предложил ему вариант с ролью основного вратаря команды. Такая возможность появилась из-за ожидаемого возвращения Витезслава Яроша в Ливерпуль.

Зоммер выступает за Интер с августа 2023 года. Тогда миланскому клубу был нужен опытный и готовый вратарь, который мог бы сразу заменить Андре Онана.

Летом 2023 года Интер также рассматривал вариант с подписанием Анатолия Трубина, однако в итоге отказался от этого трансфера. Причиной стало то, что Шахтер просил за украинского вратаря сумму, которую в Милане считали завышенной, поэтому клуб сделал ставку на более доступный вариант. В итоге переход Зоммера из Баварии обошелся Интеру всего в 6,9 миллиона евро.

Также стоит отметить, что Аякс прошлой зимой подписал универсала сборной Украины Александра Зинченко, однако из-за тяжелой травмы он пропустил остаток сезона.