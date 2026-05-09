Украинский защитник Аякса Александр Зинченко покинет клуб этим летом как свободный агент. Об этом сообщает нидерландское издание Algemeen Dagblad.

Технический директор амстердамцев Йорди Кройфф во время летнего трансферного окна планирует провести масштабное очищение состава, в результате которого команду могут покинуть около 15 игроков. Эти изменения направлены на освобождение места в составе и увеличение бюджета для трансферов, чтобы благодаря этому повысить качество команды.

Среди тех, кто, по информации издания, покинет клуб летом, называются Витезслав Ярош и Александр Зинченко, которые в настоящее время травмированы.

Если контракт чешского голкипера принадлежит Ливерпулю и он выступал за Аякс на правах аренды, то соглашение Зинченко с амстердамцами завершается летом 2026 года, и он уйдет как свободный агент.

Утверждается, что Аякс уже попрощался с обоими футболистами.

Напомним, Зинченко перешел в Аякс зимой 2026 года – его контракт выкупили у Арсенала за более чем 1,5 миллиона евро.

В составе амстердамцев украинец успел провести лишь два матча. В середине февраля в игре с Фортуной Ситтард украинец получил травму

Ранее сообщалось, что 29-летний защитник из-за повреждения пропустит примерно 6-7 месяцев.

В Аяксе официально подтвердили, что Зинченко попрощался с командой