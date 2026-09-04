Сергей Разумовский

33-летний португальский атакующий полузащитник Жоау Мариу официально стал игроком греческого АЕК. Футболист присоединился к команде в статусе свободного агента после того, как ранее прекратил сотрудничество с турецким Бешикташем.

Контракт между Мариу и Бешикташем был расторгнут по взаимному согласию сторон. Срок действия нового соглашения португальца с АЕК рассчитан до лета 2028 года. Финансовые условия перехода также не разглашались.

Для Жоау Мариу это уже не первый опыт выступлений за греческий клуб. В сезоне 2025/26 он защищал цвета АЕК на правах аренды. За этот период полузащитник провел 31 матч, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Вместе с командой португалец стал чемпионом Греции. Его выступления помогли АЕК усилить середину поля и завоевать важный титул по итогам сезона. После завершения арендного соглашения Мариу вернулся в Бешикташ, но стороны впоследствии договорились о досрочном расторжении контракта.

В течение профессиональной карьеры Жоау Мариу успел поиграть за ряд известных клубов. Он выступал за португальские Бенфику, Спортинг и Виторию Сетубал, а также защищал цвета московского Локомотива, миланского Интера и английского Вест Хэма.

Большего признания на международном уровне полузащитник достиг в составе сборной Португалии. За национальную команду он провел 56 матчей, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Вместе с португальцами Мариу выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций 2019 года.

Также в составе АЕК выступает вингер сборной Украины Александр Зубков. Кроме того, греческий клуб станет будущим соперником донецкого Шахтёра в Лиге чемпионов.