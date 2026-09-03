Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о возможных изменениях в организации матчей из-за усиления российских обстрелов. В интервью Tribuna.com функционер прокомментировал решение проводить отдельные поединки в Киевской области раньше, а также сообщил, рассматривают ли клубы возможность временного переезда в более безопасные регионы.

Это не нововведение. ПФЛ давно ставит Киевскую область и другие регионы, близкие к России, раньше по времени. У нас есть игры, которые начинаются в одиннадцать, в двенадцать. Мы это практикуем уже давно в течение нескольких лет.

Какие могут быть обсуждения? Мы с клубами на связи. Переезд на запад? Пока мы этот вопрос не рассматривали.