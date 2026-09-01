Сергей Разумовский

Из-за продолжительных воздушных тревог проведение матчей УПЛ в Украине все чаще оказывается под угрозой. В пресс-службе лиги напомнили, как определяют судьбу прерванных поединков и когда их можно продолжить. Решение принимают в соответствии с Регламентом соревнований и специальными правилами безопасности во время военного положения.

Если воздушная тревога длится более 60 минут, созывается совещание с участием делегата УАФ, главного арбитра, представителей обеих команд и, по возможности, представителя местной военной администрации. Участники оценивают ситуацию и решают, безопасно ли возобновлять матч в этот день.

Если в течение встречи объявлено как минимум две тревоги, а их суммарная продолжительность превысила два часа, делегат УАФ может созвать совещание по просьбе одной из команд. Решение фиксируется в специальном бланке, после чего Дирекция УПЛ определяет место и время продолжения или доигрывания. На это влияют продолжительность паузы и обстоятельства.

Примером стала встреча Зари и Харькова 31 августа. Из-за продолжительной угрозы матч возобновили на следующий день с 51-й минуты. Поединок завершился со счетом 0:3. Частые и продолжительные тревоги осложняют работу команд, зрителей и организаторов трансляций, поэтому четкая процедура является необходимой.