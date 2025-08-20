Павел Василенко

Португальский полузащитник Рафаэль Леау пропустит матч-открытие чемпионата Италии Милана против Кремонезе. 26-летний вингер получил травму голени.

Миланский клуб заявил, что Леау получил растяжение правой икроножной мышцы во время воскресного матча Кубка Италии против Бари, который завершился со счетом 2:0.

«Игрок не сможет сыграть против Кремонезе, его состояние будет оцениваться ежедневно перед следующим матчем против Лечче», – говорится в заявлении Милана.

Леау покинул поле в матче против Бари вскоре после открытия счета на 14-й минуте на «Сан-Сиро». Россонери встретятся с новичками дома в субботу в первом туре Серии А.

Под руководством нового тренера Массимилиано Аллегри они хотят наверстать упущенное с прошлого сезона, в котором финишировали восьмыми и не смогли квалифицироваться в еврокубковые соревнования.