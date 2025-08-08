Милан близок к подписанию форварда Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд может изменить чемпионат
около 2 часов назад
Расмус Хойлунд/фото: Манчестер Юнайтед
Итальянский клуб Милан близок к заключению сделки с 22-летним нападающим Манчестер Юнайтед Расмусом Хойлундом.
По информации Tuttomercatoweb, «красным дьяволам» осталось согласовать условия с самим футболистом, чтобы оформить переход.
Если переговоры пройдут успешно, Хойлунд перейдет в Милан на правах аренды с обязательным выкупом за 40 миллионов евро плюс возможные бонусы.
За два сезона в Англии форвард провел 95 матчей, забил 26 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Милан заинтересован в трансфере украинского форварда Ромы Артема Довбика.