Кубок Италии. Дебют Модрича в Милане, сенсация от Палермо
И другие результаты Кубка Италии
11 минут назад
В прошлом уик-энде прошли матчи 1/32 финала Кубка Италии.
Среди главных событий можно выделить официальный дебют в составе Милана легендарного Луки Модрича. 40-летнего ветерана овациями встретили на Сан-Сиро. На тренерской скамейке не мог присутствовать Массимилиано Аллегри, который отбывал дисквалификацию еще с финала Кубка, когда Ювентус под его руководством одолел Аталанту (1:0).
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей выходных.
Кубок Италии. 1 раунд. 17 августа
Милан - Бари 2:0
Голы: Леан, 14, Пулишич, 48
Чезена - Пиза 0:0 (1:2 по пенальти)
Парма - Пескара 2:0
Голы: Пельегрино, 47, 65
Монца - Фрозиноне 0:1
Гол: Квернадзе, 90+2
Кубок Италии. 1 раунд. 16 августа
Кремонезе - Палермо 0:0 (4:5 по пенальти)
Кальяри - Виртус Энтелла 1:1 (5:4 по пенальти)
Голы: Пикколи, 45 - Дейола, 86 (автогол)
Комо 3:1 Зюйдтироль
Голы: Дувикас, 39, 40, да Кунья, 42 - Казираги, 13 (с пенальти)
Венеция 4:0 Мантуя
Голы: Думбия, 15, 45, Ебоа, 57, 89
