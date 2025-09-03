Павел Василенко

После прохождения МРТ у игрока Эвертона Виталия Миколенко выявлено повреждение, полученное в матчах за английскую команду. Из-за этого защитник не сможет сыграть за сборную Украины в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном.

Тренерский штаб Сергея Реброва довызвал Владислава Дубинчака из киевского Динамо на эти поединки, сообщает пресс-служба УАФ.

Вчера расположение сборной Украины покинул голкипер Андрей Лунин, у которого проблемы со здоровьем.

После встречи с Францией (5 сентября) сине-желтые продолжат подготовку в Польше, а уже 7 сентября отправятся в Баку.

Напомним, отборочный турнир ЧМ-2026 в европейской зоне продлится с марта 2025-го до марта 2026 года. По итогам двух раундов команды будут бороться за 16 путевок на мундиаль.