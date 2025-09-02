Павел Василенко

Сборная Украины провела третью замену перед отбором на чемпионат мира-2026: Георгий Бущан вызван вместо Андрея Лунина.

Вратарь мадридского Реала покинул команду Сергея Реброва из-за травмы. Сообщает прессслужба УАФ. Также в расположении сборной среди голкиперов остаются Анатолий Трубин и Дмитрий Резник.

Бущан впервые в этом году вызван в сборную из саудовского Аль-Шабаба. Последний матч за Украину он провел в июне 2024 года.

5 сентября на сине-желтых ожидает встреча с действующими вице-чемпионами мира – сборной Франции во Вроцлаве, а 9 сентября – выездной матч против Азербайджана в Баку.