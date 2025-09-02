Вратарь мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрей Лунин получил травму перед встречей своей команды с Мальоркой, сообщает AS.

Голкипер был вынужден вернуться из лагеря сборной в столицу Испании из-за боли в пояснице. Неприятные ощущения появились еще во время разминки перед матчем с Мальоркой. Поскольку полностью восстановиться не удалось, главный тренер украинцев Сергей Ребров позволил Лунину продолжить лечение в клубе.

По данным издания, футболист предпочел не рисковать здоровьем и сосредоточился на подготовке к следующей игре. Ожидается, что он будет в строю к поединку против Реала Сосьедад, намеченному на субботу, 13 сентября.

Во время выступлений в составе Реала Лунин провел 62 официальных матча, в которых пропустил 70 мячей и 22 раза сохранял ворота «сухими».