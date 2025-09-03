Павел Василенко

УЕФА опубликовала состав судейской бригады, которая будет работать на стартовом матче отбора ЧМ-2026 Украина – Франция, который состоится 5 сентября во Вроцлаве (начало – в 21:45 по Киеву).

На поле стадиона «Тарчински Арена Вроцлав» команды выведет четверка арбитров из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели. На линиях ему будут помогать Гессель Стигстра и Ян де Врис. Обязанности четвёртого арбитра выполнит Алларт Линдгут, а за работу системы ВАР будут отвечать также нидерландцы Дэннис Гиглер и Рихард Мартенс.

После встречи с Францией сине-жёлтые продолжат подготовку в Польше, а уже 7 сентября отправятся в Баку.

Напомним, отборочный турнир ЧМ-2026 в европейской зоне продлится с марта 2025-го до марта 2026 года. По итогам двух раундов команды будут бороться за 16 путёвок на мундиаль.