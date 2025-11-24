Полузащитник Атлетико Коке вчера отметил впечатляющий юбилей – 700-й матч за клуб. 33-летний хавбек вышел в стартовом составе на выездной матч против Хетафе (1:0) и продолжает оставаться ключевым игроком команды.

Коке является рекордсменом Атлетико по количеству сыгранных матчей. На втором месте – Ян Облак (511), в пятерку также входят Аделардо (504), Анхель Корреа (469) и Антуан Гризманн (462).

Дебютировал за основной состав Коке в 17 лет - 12 сентября 2009 года против Расинга. Вся его карьера связана с Атлетико, а контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Атлетико занимает четвертую строчку в Ла Лиге. Следующие встречи: 26 ноября – Лига чемпионов против Интера, 29 ноября – чемпионат Испании против Овьедо.