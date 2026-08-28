Колос не зміг вдома перемогти Оболонь.
Команды сильнейшего не определили
Фото - ФК Колос
В матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги ковалёвский Колос на своем стадионе принимал киевскую Оболонь. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Стоит отметить, что из-за воздушной тревоги поединок был прерван на 72-й минуте, а возобновилась игра через 2,5 часа.
Колос и Оболонь в этом сезоне еще не побеждали. На данный момент ковалёвская команда занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав одно очко. Оболонь идет 10-й с тремя баллами.
УПЛ, 4-й тур
Колос – Оболонь – 0:0