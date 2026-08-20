«Никого не слушаем и двигаемся дальше»: Пономаренко после победы Динамо над Колосом
Форвард заявил о намерении выиграть УПЛ
Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко прокомментировал YouTube-каналу ВГРІ и ВЗБІРНА победу над Колосом (2:1) в 3-м туре Украинской Премьер-лиги и поделился мыслями относительно вылета из еврокубков и реакции фанатов.
19-летний форвард отметил, что команда старается не обращать внимания на негатив со стороны болельщиков после вылета от Карабаха и полностью фокусируется на турнирных задачах внутри страны.
— Мне 75% подписчиков сказали, что вас нужно как-то «подкалывать». Надо или не надо?
— Как хочешь, это уже твоё дело.
— В первом тайме играли как контуженные. Знаешь почему?
– Не знаю.
— Потому что два дня назад «карабахнуло».
— Круто.
— Или не очень?
— Очень круто. Молодец.
— Ты тоже молодец. Ты же забил и тогда, и здесь.
— Тогда я не забил [Карабаху в ответном матче — прим.].
— В первом матче.
— А какой смысл?
— А смысла вообще никакого?
— Да, надо было там забивать [в игре с Карабахом — прим.].
— Не получилось?
— К сожалению, не получилось.
— Так что нам всем? Здесь люди всё равно пришли [на игру с Колосом — прим.].
— Мы не обращаем внимания на людей, выходим и играем — и всё. Что, всех слушать что ли?
— Никого не слушаем?
— Никого не слушаем и движемся дальше. А что делать? Проиграли — плохо, но движемся дальше. Будем чемпионат выигрывать.
— Будем чемпионат выигрывать?
— Будем.
Михавко: «Я ни в коем случае не обижен на Пономаренко».