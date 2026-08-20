Денис Седашов

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко прокомментировал YouTube-каналу ВГРІ и ВЗБІРНА победу над Колосом (2:1) в 3-м туре Украинской Премьер-лиги и поделился мыслями относительно вылета из еврокубков и реакции фанатов.

19-летний форвард отметил, что команда старается не обращать внимания на негатив со стороны болельщиков после вылета от Карабаха и полностью фокусируется на турнирных задачах внутри страны.

— Мне 75% подписчиков сказали, что вас нужно как-то «подкалывать». Надо или не надо?

— Как хочешь, это уже твоё дело.

— В первом тайме играли как контуженные. Знаешь почему?

– Не знаю.

— Потому что два дня назад «карабахнуло».

— Круто.

— Или не очень?

— Очень круто. Молодец.

— Ты тоже молодец. Ты же забил и тогда, и здесь.

— Тогда я не забил [Карабаху в ответном матче — прим.].

— В первом матче.

— А какой смысл?

— А смысла вообще никакого?

— Да, надо было там забивать [в игре с Карабахом — прим.].

— Не получилось?

— К сожалению, не получилось.

— Так что нам всем? Здесь люди всё равно пришли [на игру с Колосом — прим.].

— Мы не обращаем внимания на людей, выходим и играем — и всё. Что, всех слушать что ли?

— Никого не слушаем?

— Никого не слушаем и движемся дальше. А что делать? Проиграли — плохо, но движемся дальше. Будем чемпионат выигрывать.

— Будем чемпионат выигрывать?

— Будем.

Михавко: «Я ни в коем случае не обижен на Пономаренко».