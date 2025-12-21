Полузащитник сборной Косово и ковалёвского Колоса Илир Красничи может в ближайшее время сменить клуб и продолжить карьеру в Полесье. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, стороны уже начали обсуждение возможного перехода 25-летнего футболиста. Ожидается, что сумма трансфера может превысить отметку в два миллиона евро.

В текущем сезоне Красничи принял участие в 15 матчах во всех соревнованиях и отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока примерно в 700 тысяч евро.

После 16 туров Полесье набрало 30 очков и располагается на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ и Колос рассматривают трансфер нападающего из чемпионата Чехии.