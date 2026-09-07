Павел Василенко

Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера августа в чемпионате. Голосование традиционно проходило в два этапа: сначала эксперты и представители СМИ определяли кандидатов после каждого тура, а затем состоялось отдельное опрос среди болельщиков и специалистов.

Лучшим футболистом августа стал атакующий игрок Карпат Ян Костенко. Он принял участие в трех победных матчах львовян против Кривбаса (4:1), ЛНЗ (3:0) и Буковины (3:0), где был одним из главных героев команды.

Среди тренеров победил испанец Франсиско Фернандес. Под его руководством Карпаты набрали 10 очков из 12 возможных – лучший результат УПЛ в августе. Дважды Фернандеса признавали тренером тура, еще один раз он стал вторым.