Сергей Разумовский

24 июня состоялись заключительные поединки второго тура чемпионата мира 2026 года, по итогам которых стала известна первая группа команд, досрочно обеспечивших себе место в плей-офф турнира.

После завершения этого раунда борьбы путевки в 1/16 финала гарантировали себе уже 7 из 48 участников Мундиаля. В число команд, которые смогли оформить выход на следующую стадию еще до завершения группового этапа, вошли сборные Мексики, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.

Таким образом, все эти национальные команды уже обеспечили себе продолжение выступлений на турнире и теперь могут спокойнее готовиться к решающим матчам на вылет, в которых будет определяться их дальнейший путь на чемпионате мира.

Напомним, после двух туров пять сборных досрочно потеряли шанс на 1/16 финала.